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        Kayseri'de 9 ayda 122 bin kişiye kanser taraması yapıldı

        Kayseri'de bu yıl 9 ayda, çoğunluğu Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) olmak üzere 122 bin kişi meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramasından geçirildi, 110 vaka tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:24 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:24
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        Kayseri'de 9 ayda 122 bin kişiye kanser taraması yapıldı
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        Kayseri'de bu yıl 9 ayda, çoğunluğu Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) olmak üzere 122 bin kişi meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramasından geçirildi, 110 vaka tespit edildi.

        Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Özlem Ulutabanca, AA muhabirine, Kayseri'de erken teşhis için KETEM ile kırsal mahallelerde mobil mamografi aracının hizmet verdiğini belirterek, Türkiye'de kalp ve damar hastalıklarından sonra en çok ölüm nedeninin kanser olduğunu söyledi.

        Kanser hastalığında erken teşhisin önemli olduğunu vurgulayan Ulutabanca, erken teşhiste vatandaşın aklına KETEM birimlerinin gelmesi gerektiğini dile getirdi.

        Merkezlerde verilen tüm hizmetlerin ücretsiz olduğuna dikkati çeken Ulutabanca, şunları kaydetti:

        "Kanser, ülkemizde kronik hastalık, kalp ve damar hastalıklarından sonra ölüm sebebi bilinen hastalıklarda ikinci sırada yer almaktadır. Kanser hastalığında erken teşhisle tedavinin mümkün olduğunu ve yaşam kalitesinin arttırıldığını biliyoruz. Bu sebeple ilçe sağlık müdürlükleri, halk sağlık merkezleri, aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezlerimizde kanser tarama programı kapsamında çeşitli hizmetler vermekteyiz. Kayseri genelinde 2023 yılında 143 bin 424 tarama yapılmış ve 31 kişide kanser tespit edilmiş. 2024 yılında ise bulunduğumuz aya kadar ki süreçte de 122 bin tarama yapılmış, tarama yapılan 110 kişide kanser tespit etmişiz."

        KETEM'e gelen 2 çocuk annesi Gülay Erdinç de erken teşhisin önemli olduğunu belirtti.

        Özel bir hastanede tedavisinin sürdüğünü anlatan Erdinç, "Belirli bir yaşın üstündeki bayanların KETEM'e gelip muayene olmalarını isterim. 'Bende bir şey yok' demesinler, muayene olmaya gelsinler. Sadece bir mamografi çektirmekte bir şey yok." ifadelerini kullandı.

        KETEM'e gelip muayene olan Bilge Arın ise tedavi sürecinin devam ettiğini belirterek, kanser hastalığında erken teşhisin önemli olduğunu söyledi.

        Arın, kadınların hastalıktan korkmamaları gerektiğini belirterek, sağlığını düşünen kişilere tarama yaptırmalarını önerdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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