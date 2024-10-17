Karaman'daki silahlı kavgaya ilişkin 22 sanığın yargılandığı davaya Kayseri'de devam edildi

Karaman'da silahla bir kişiyi öldürüp firar ettikten 73 gün sonra yakalanan kişinin de aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına Kayseri'de devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, bazı sanıkların avukatları katıldı. Tutuklu sanık E.K, başka suçtan tutuklu B.A.Ü, H.Ç. ve A.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, tutuksuz 18 sanık ise duruşmaya katılmadı.

Sanık E.K. savunmasında, hiçbir olaya karışmadığını, evinin ve aracının kurşunlandığını öne sürdü.

Olay günü dükkana bir şeyler almak için aracıyla gittiği esnada silah sesini duyunca aracı durdurup indiğini anlatan sanık, şunları kaydetti:

"Silah sesini duyunca aracı durdurup, indim. Maktul R.E'yi tanımam. Bu kişi, silahla abimi vurdu. Abimin yanına gittim. Gözleri kızarmış halde, sanırsam uyuşturucunun etkisinde olan R.E. üzerime gelince yerde bulunan silahı alıp ona doğrulttum. Oğlumun bulunduğu iş yerine doğru koşunca, zarar verir endişesiyle ayağına doğru ateş ettim. Sonra, elini beline atınca ayağına nişan alarak bir daha ateş ettim. O esnada yere düştü. Ayak boşluğuna 3 el daha ateş ettim. Yanına gittim, silahını aldım. Öldürme kastım yoktu. Abime, oğluma, bana zarar vermesin diye yaptım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum."