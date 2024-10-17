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        Karaman'daki silahlı kavgaya ilişkin 22 sanığın yargılandığı davaya Kayseri'de devam edildi

        Karaman'da silahla bir kişiyi öldürüp firar ettikten 73 gün sonra yakalanan kişinin de aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına Kayseri'de devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 14:28 Güncelleme: 17.10.2024 - 14:28
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        Karaman'daki silahlı kavgaya ilişkin 22 sanığın yargılandığı davaya Kayseri'de devam edildi
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        Karaman'da silahla bir kişiyi öldürüp firar ettikten 73 gün sonra yakalanan kişinin de aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına Kayseri'de devam edildi.

        Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, bazı sanıkların avukatları katıldı. Tutuklu sanık E.K, başka suçtan tutuklu B.A.Ü, H.Ç. ve A.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, tutuksuz 18 sanık ise duruşmaya katılmadı.

        Sanık E.K. savunmasında, hiçbir olaya karışmadığını, evinin ve aracının kurşunlandığını öne sürdü.

        Olay günü dükkana bir şeyler almak için aracıyla gittiği esnada silah sesini duyunca aracı durdurup indiğini anlatan sanık, şunları kaydetti:

        "Silah sesini duyunca aracı durdurup, indim. Maktul R.E'yi tanımam. Bu kişi, silahla abimi vurdu. Abimin yanına gittim. Gözleri kızarmış halde, sanırsam uyuşturucunun etkisinde olan R.E. üzerime gelince yerde bulunan silahı alıp ona doğrulttum. Oğlumun bulunduğu iş yerine doğru koşunca, zarar verir endişesiyle ayağına doğru ateş ettim. Sonra, elini beline atınca ayağına nişan alarak bir daha ateş ettim. O esnada yere düştü. Ayak boşluğuna 3 el daha ateş ettim. Yanına gittim, silahını aldım. Öldürme kastım yoktu. Abime, oğluma, bana zarar vermesin diye yaptım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum."

        Diğer 3 sanık ise suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi.

        Davanın, sanıkların yargılandığı başka bir dosya ile birleştirilmesine karar veren mahkeme heyeti, E.K'nin tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Karaman-Konya kara yolundaki Galericiler Sitesi'nde 14 Haziran 2022'de çıkan kavgada, R.E. ve Ö.K. silahla yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan R.E. kurtarılamamıştı.

        Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip, R.E'yi öldürdüğü gerekçesiyle aranan E.K'nin yakalanması için günlerce iz sürmüş, İzmir'de olduğu belirlenen E.K. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenlenen operasyonla olaydan 73 gün sonra yakalanmıştı.

        Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "kasten öldürme" suçlarından haklarında dava açılan 5'i tutuklu 22 sanığın davası, güvenlik gerekçesiyle Kayseri'ye gönderilmiş, ilk duruşmada tutuklu sanıklardan 4'ü tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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