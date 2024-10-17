Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'de öğrenciler, Ali Dağı'na meyve ve çam fidanı dikti.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda düzenlenen fidan dikimine, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Malik Şahin, veliler ve öğrenciler katıldı.

Yalçın, burada yaptığı konuşmada, dikilen fidanların dünyaya iyilik olarak yansıyacağını bildirdi.

Yalçın, "Ali Dağı'nda her yıl 10 binin üzerinde ağaç dikiyoruz. Sizlerin bu iyiliğini Allah kabul etsin. Sizler yaşayacaksınız ancak bu fidanlar sizden fazla yaşayacak. Ağaçların ürettiği oksijen iyilik olarak insanlara nefes olacak." ifadelerini kullandı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet'in kültür turizminin merkezi olacağını bildirdi. İlçe genelinde tarihi ve kültürel mirasları aslına uygun şekilde restore ederek geleceğe aktarmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, "Erkilet'i kendi doğal haliyle koruyarak gün yüzüne çıkartacağız. Bu doğrultuda Arabidin Mescidi'ni aslına uygun şekilde restore ederek yeniden günümüze kazandırdık. Bu bölgenin eski yaşanmışlığı, taş evleri, sokakları, kuru yapı sistemiyle bir mahalle olarak yeniden ayağa kaldırılması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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