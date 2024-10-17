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        Kayseri'de jandarma 260 öğrenciye trafik eğitimi verdi

        Kayseri'de jandarma trafik ekipleri, 260 öğrenciye eğitim verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:15 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:16
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        Kayseri'de jandarma 260 öğrenciye trafik eğitimi verdi
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        Kayseri'de jandarma trafik ekipleri, 260 öğrenciye eğitim verdi.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında trafik bilincini oluşturmak amacıyla eğitim vermeye devam ediyor.

        Ekipler, Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde karşıdan karşıya geçme, emniyet kemerinin önemi ve kara yolunda yayaların doğru hareket tarzı konularında uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verdi.

        Jandarmanın verdiği eğitime 260 öğrenci katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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