Kayseri'de jandarma 260 öğrenciye trafik eğitimi verdi
Kayseri'de jandarma trafik ekipleri, 260 öğrenciye eğitim verdi.
Kayseri'de jandarma trafik ekipleri, 260 öğrenciye eğitim verdi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında trafik bilincini oluşturmak amacıyla eğitim vermeye devam ediyor.
Ekipler, Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde karşıdan karşıya geçme, emniyet kemerinin önemi ve kara yolunda yayaların doğru hareket tarzı konularında uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verdi.
Jandarmanın verdiği eğitime 260 öğrenci katıldı.
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