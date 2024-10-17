Kayseri'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde motosiklet çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde motosiklet çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığına ilişkin 20 saatlik kamera kaydını inceleyip 2 şüpheliden U.K'yi (32) yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edildi.
Şüphelilerin motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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