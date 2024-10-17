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        Kayseri'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde motosiklet çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:53 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:53
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        Kayseri'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde motosiklet çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığına ilişkin 20 saatlik kamera kaydını inceleyip 2 şüpheliden U.K'yi (32) yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edildi.

        Şüphelilerin motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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