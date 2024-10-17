Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce operasyon düzenlenen bir evde ve otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız 3 tabanca, 1 av tüfeği, kasatura ve 18 kartuş ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Y'nin (44) emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.