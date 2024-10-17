Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 20:13 Güncelleme: 17.10.2024 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekiplerce operasyon düzenlenen bir evde ve otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız 3 tabanca, 1 av tüfeği, kasatura ve 18 kartuş ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.Y'nin (44) emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Dışişleri: Hamas lideri öldü
        İsrail Dışişleri: Hamas lideri öldü
        İstanbul'da okul müdürüne silah çeken öğretmenin ifadesi ortaya çıktı
        İstanbul'da okul müdürüne silah çeken öğretmenin ifadesi ortaya çıktı
        Sinvar'dan sonra dengeler
        Sinvar'dan sonra dengeler
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        17 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        17 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Dolandırıcılıktan yakalandı, yıllar önceki cinayet ortaya çıktı
        Dolandırıcılıktan yakalandı, yıllar önceki cinayet ortaya çıktı
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        Eşinin fotoğrafını görünce tek yumrukla komaya sokmuştu: Acı haber geldi
        Eşinin fotoğrafını görünce tek yumrukla komaya sokmuştu: Acı haber geldi
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        Yenidoğan çetesi iddianamesinde kan donduran detaylar
        Yenidoğan çetesi iddianamesinde kan donduran detaylar
        Savunma Sanayii Destekleme Fonu bütçesi yüzde 55 artacak
        Savunma Sanayii Destekleme Fonu bütçesi yüzde 55 artacak
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bütçe ayık kaldı
        Bütçe ayık kaldı
        "Her yerim doğal"
        "Her yerim doğal"
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi

        Benzer Haberler

        Kayseri'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
        Kayseri'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
        Kayseri'de jandarma 260 öğrenciye trafik eğitimi verdi
        Kayseri'de jandarma 260 öğrenciye trafik eğitimi verdi
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Karaman'daki silahlı kavgaya ilişkin 22 sanığın yargılandığı davaya Kayseri...
        Karaman'daki silahlı kavgaya ilişkin 22 sanığın yargılandığı davaya Kayseri...
        Kayseri'de 9 ayda 122 bin kişiye kanser taraması yapıldı
        Kayseri'de 9 ayda 122 bin kişiye kanser taraması yapıldı
        Kayseri'deki alışveriş merkezinde yıl boyu mobilya fuarı havası esiyor
        Kayseri'deki alışveriş merkezinde yıl boyu mobilya fuarı havası esiyor