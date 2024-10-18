Kayseri'de 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Emniyetin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaya devriyesi yaptı.

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