Kayseri'de 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Güven Timlerinin devriyesinde yakalandı.
Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Güven Timlerinin devriyesinde yakalandı.
Emniyetin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaya devriyesi yaptı.
Devriye sırasında "yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ç. (30) yakalandı.
Hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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