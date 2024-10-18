Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'e kar yağdı.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'e kar yağdı.
Gece 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda yağış etkili oldu.
Yağan karın ardından dağın yüksek kesimleri ve Erciyes Kayak Merkezi'ndeki pistler kısmen karla kaplandı.
Kent genelinde de soğuk hava etkili oluyor.
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