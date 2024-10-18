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        Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'e kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 10:51 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:51
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        Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı
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        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'e kar yağdı.

        Gece 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda yağış etkili oldu.

        Yağan karın ardından dağın yüksek kesimleri ve Erciyes Kayak Merkezi'ndeki pistler kısmen karla kaplandı.

        Kent genelinde de soğuk hava etkili oluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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