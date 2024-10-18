Erciyes Dağı futboldan tenise, bisikletten voleybola birçok spor branşının merkezi oldu

ERGÜN HAKTANIYAN - Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise, bisikletten atletizme, voleyboldan kayağa kadar 14 spor branşındaki sporculara ev sahipliği yapıyor.

Ulusal ve uluslararası çok sayıda turnuva ve şampiyona için etkinlik düzenleyen Erciyes Kayak Merkezi, yılın 12 ayında sporcuları ağırlıyor.

Uluslararası arenada şampiyonaların düzenlendiği Erciyes'te, uzunluğu 100 kilometrenin üzerindeki kayak pistlerinin yanı sıra çok sayıda spor branşına hizmet veren tesisler de bulunuyor.

Dünyanın dört bir yanından farklı branşlardan spor takımlarının geldiği Erciyes, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu, Snowkite Dünya Kupası, Snowboard Dünya Kupası, Downhill Avrupa Şampiyonası, Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları, Downhill Avrupa Kupası, Erciyes Motor Festivali, Plaj Voleybolu, ATV Safari Turu, ITF Dünya Tenis Turu, 16 Yaş Altı Futbol Milli Takımlar Turnuvası, Snowboard Türkiye Şampiyonası gibi çok sayıda organizasyona ev sahipliği yaptı. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciyes'in eskiden sadece kayakla anılırken şimdi birçok spor dalının merkezi haline geldiğini söyledi.

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kentte belediye başkanıyken Erciyes'i hem yaz hem de kış faaliyetleri merkezi olarak planladıklarını anlatan Elcuman, dağın yılın 12 ayı spor yapılabilen bir merkez haline geldiğini dile getirdi. - "30'a yakın futbol takımı ağırladık" Erciyes'teki master planının başarılı olduğunu vurgulayan Elcuman, şunları kaydetti: "Bu başarıyı kışın dünyaca ünlü bir kayak merkezi olması, birçok ulusal ve uluslararası yarışmalara ve organizasyonlara ev sahipliği yapması gösteriyor. Geçen sene 2,5 milyon gibi rekor sayıda bir ziyaretçi alması işte bu planın bir parçası. Şu ana kadar Büyükşehir Belediyemizin Erciyes'e hem kış hem de yaz spor faaliyetleri için 250 milyon avroya yakın yatırımı oldu. Çok şükür bugün 10'dan fazla spora ev sahipliği yapmanın ve onlarla ilgili tesislere sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yaz dolu dolu geçti, yüksek irtifa kamp merkezinde 30'a yakın futbol takımı ağırladık. Futbol çok büyük bir sektör, kolay kolay her kamp merkezini tercih etmiyorlar ama bu sene çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bütün futbol takımları ve hocalarımızdan tam not aldı Erciyes. Hentbol Federasyonu Başkanımızla görüştüm, Türkiye'de ilk defa inşallah bu kış Kar Hentbolu turnuvası da düzenleyeceğiz."

- Erciyes'in zirvesinde futbol ve tenis turnuvaları Hollanda, İran, Kuveyt gibi ülkelerden farklı branş dalında gelen takımların olduğunu belirten Elcuman, 16 Yaş Altı Futbol Milli Takımlar Turnuvası düzenlediklerini Portekiz, Danimarka ve Romanya'yı ağırladıklarını anımsattı. Ragbi 21 yaş altı turnuvası düzenleyeceklerini de dile getiren Elcuman, Türkiye'de 1850 rakımda tam olimpik yüzme havuzunun da Erciyes'te yer aldığını ifade etti. Beyzbol, basketbol ve voleybol takımlarının da Erciyes'te ağırlandığını aktaran Elcuman, ITF Uluslararası Tenis Turnuvası'nın da kayak merkezinde devam ettiğini söyledi.