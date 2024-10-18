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        Kayseri'de bir tırda 730 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Kayseri'de bir tırda 730 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 12:46 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:46
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        Kayseri'de bir tırda 730 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Kayseri'de bir tırda 730 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında durdurdukları bir tırda, narkotik köpeği destekli arama yaptı.

        Aramada, şoför koltuğunun arkasında bulunan yatağın alt bölmesinde 730 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Sürücü İ.A. (51) "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

        Sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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