Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Develi ilçesinde 4 bin 500 dekar elverişsiz alan tarıma kazandırıldı

        Kayseri'nin Develi ilçesinde arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 13:10 Güncelleme: 18.10.2024 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Develi ilçesinde 4 bin 500 dekar elverişsiz alan tarıma kazandırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Develi ilçesinde arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Şahmelik, Gümüşören, Yazıbaşı ve Ayşepınar mahallelerinde 75 kilometre tarla içi ulaşım yolunun düzenleme işlemleri tamamlandı, 200 bin metreküp taş toplanarak 4 bin 500 dekar tarıma elverişsiz alan tarıma kazandırıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, söz konusu alanda taş toplama işinin devam ettiğini ifade etti.

        Çalışmalar sonucunda toplamda 1000 kilometre tarla içi ulaşım yolunu tamamlayacaklarını belirten Balta, "Ayrıca toplamda 500 bin metreküp taş toplama işlemi yaparak 350 bin dekar arazide arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerimizi tamamlamış olacağız. Arazi toplulaştırmasıyla elde edilen düzenli tarım parselleri, sulu tarımın yaygınlaşmasına olanak tanıyarak sulama maliyetlerini düşürüyor. Bu da çiftçilerin gelirini artırarak yerel ekonominin canlanmasına katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

        Pınarbaşı 2. Kısım AT ve TİGH Projesi kapsamında, 350 bin dekar alanda arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Balta, arazi toplulaştırması projeleri ile birlikte bölgedeki çiftçilerin ekonomik durumlarını güçlendirmeyi, tarımın sürdürülebilirliğini artırmayı ve bölgesel kalkınmaya önemli katkı sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serhat Akın'a saldırı iddianamesi!
        Serhat Akın'a saldırı iddianamesi!
        İşte 2025 yılı vergileri
        İşte 2025 yılı vergileri
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Sude Naz'ı sokak ortasında öldüresiye döven suç makinesine tahliye
        Sude Naz'ı sokak ortasında öldüresiye döven suç makinesine tahliye
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Kamu personeline 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
        Kamu personeline 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Takipçi sayısını katladı
        Takipçi sayısını katladı
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de bir tırda 730 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Kayseri'de bir tırda 730 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Viral vektör aşılarla kanser tedavisinde iyileşme oranının artması hedeflen...
        Viral vektör aşılarla kanser tedavisinde iyileşme oranının artması hedeflen...
        Erciyes'e mevsimin ilk karı yağdı
        Erciyes'e mevsimin ilk karı yağdı
        Erciyes Dağı futboldan tenise, bisikletten voleybola birçok spor branşının...
        Erciyes Dağı futboldan tenise, bisikletten voleybola birçok spor branşının...
        Yangında mahsur kalanlardan etkilenip, yol gösteren lazer sistemi geliştird...
        Yangında mahsur kalanlardan etkilenip, yol gösteren lazer sistemi geliştird...
        Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı
        Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı