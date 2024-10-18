Develi ilçesinde 4 bin 500 dekar elverişsiz alan tarıma kazandırıldı

Kayseri'nin Develi ilçesinde arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Şahmelik, Gümüşören, Yazıbaşı ve Ayşepınar mahallelerinde 75 kilometre tarla içi ulaşım yolunun düzenleme işlemleri tamamlandı, 200 bin metreküp taş toplanarak 4 bin 500 dekar tarıma elverişsiz alan tarıma kazandırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, söz konusu alanda taş toplama işinin devam ettiğini ifade etti.

Çalışmalar sonucunda toplamda 1000 kilometre tarla içi ulaşım yolunu tamamlayacaklarını belirten Balta, "Ayrıca toplamda 500 bin metreküp taş toplama işlemi yaparak 350 bin dekar arazide arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerimizi tamamlamış olacağız. Arazi toplulaştırmasıyla elde edilen düzenli tarım parselleri, sulu tarımın yaygınlaşmasına olanak tanıyarak sulama maliyetlerini düşürüyor. Bu da çiftçilerin gelirini artırarak yerel ekonominin canlanmasına katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Pınarbaşı 2. Kısım AT ve TİGH Projesi kapsamında, 350 bin dekar alanda arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Balta, arazi toplulaştırması projeleri ile birlikte bölgedeki çiftçilerin ekonomik durumlarını güçlendirmeyi, tarımın sürdürülebilirliğini artırmayı ve bölgesel kalkınmaya önemli katkı sağlamayı hedeflediklerini aktardı.