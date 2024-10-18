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        Prof. Dr. Özdarendeli, 5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi'ni değerlendirdi:

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Türkiye'de pandemiyle birlikte aşı konusunda bir ivme kazanıldığını, bunun böyle devam etmesini dilediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 16:32 Güncelleme: 18.10.2024 - 16:37
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        Prof. Dr. Özdarendeli, 5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi'ni değerlendirdi:
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Türkiye'de pandemiyle birlikte aşı konusunda bir ivme kazanıldığını, bunun böyle devam etmesini dilediğini söyledi.

        Aşı Bilimi Derneğince, ERÜ ev sahipliğinde Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen 5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi'nin son gününde AA muhabirine konuşan Özdarendeli, ilk kongreden beri aşı bilimi kongrelerine katıldığını, Kayseri'deki kongrenin en yüksek katılımla gerçekleştirildiğini belirtti.

        Aşıyla çalışan bilim insanlarını, genç araştırmacıları ağırladıklarını aktaran Özdarendeli, kongreye yaklaşık 150 kişinin katılım sağladığını ifade etti.

        Bu yılki kongrenin temasının yenilikçi aşı teknolojileri olduğunu belirten Özdarendeli, "Yeni platformlarla ilgili birtakım yeni şeyler öğrendik, paylaştık. Proje imkanları doğdu genç araştırıcılar için. Güzel bir ev sahipliği yaptığımızı düşünüyorum. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'a, yönetimine teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Verimli bir kongre olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

        Türkiye'nin aşı kültürünün çok eskiye dayandığını vurgulayan Özdarendeli, şunları kaydetti:

        "Kuduz aşısını bulan Pasteur'dan birkaç yıl sonra oraya insanlar gönderiyoruz. İki yıl sonra da Osmanlı İmparatorluğunda aşı üretmeye başlıyoruz. O yüzden biz gerçekten aşı üreten bir milletiz ve böyle bir kültürümüz, geçmişimiz var. 1998 yılına kadar üretim olmuş ama birtakım sebeplerden dolayı teknolojiye ayak uydurulamadığı için beşeri anlamda aşı üretimi sonlanmış. Biz 2010'lu yıllardan itibaren aşı geliştirilmesiyle ilgili çalışıyoruz. Bu pandemi, inanılmaz derecede ülkemize, dünyaya zarar verdi ama diğer taraftan da baktığımızda gerçekten birçok grup aşıyla ilgili çalışmaya başladı. Genç araştırıcılar yetiştirildi. Pandemiyle birlikte bir ivme kazandık, bütün gruplar ivme kazandı. Aşı üretmek stratejik bir olay her ülke için. Bunun böyle devam etmesini diliyorum, bu ivmeyle çok daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum."

        16 Ekim'de başlayan ve bugün sona eren kongreye katılan bilim insanları, Türkiye'de yapılan aşı araştırmalarına yönelik çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.

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