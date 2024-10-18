Kayseri'de 3 firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında dolandırıcılık, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M.A. (40), D.S. (25) ve A.E'yi (48) yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlüler cezaevine teslim edildi.
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