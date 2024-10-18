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        Kayseri'de 3 firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 20:22 Güncelleme: 18.10.2024 - 20:22
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        Kayseri'de 3 firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında dolandırıcılık, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M.A. (40), D.S. (25) ve A.E'yi (48) yakaladı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlüler cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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