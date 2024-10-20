KASKİ'de kış hazırlıkları başladı

Kentte trafiğin aksamaması için tüm çalışmalar gece saatlerinde gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda farklı noktalardaki yağmur suyu ızgaraları, yağmur suyu terfileri, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında bakım onarım çalışmaları yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KASKİ kış aylarının yaklaşmasıyla su baskınları ve taşkınlara karşı önlem almak için titiz bir çalışma yürütüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, yağmur suyu ızgaraları, yağmur suyu terfileri, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını temizledi.

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