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        KASKİ'de kış hazırlıkları başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, yağmur suyu ızgaraları, yağmur suyu terfileri, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını temizledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 11:58 Güncelleme: 20.10.2024 - 11:58
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        KASKİ'de kış hazırlıkları başladı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, yağmur suyu ızgaraları, yağmur suyu terfileri, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını temizledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KASKİ kış aylarının yaklaşmasıyla su baskınları ve taşkınlara karşı önlem almak için titiz bir çalışma yürütüyor.

        Bu kapsamda farklı noktalardaki yağmur suyu ızgaraları, yağmur suyu terfileri, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında bakım onarım çalışmaları yapıldı.

        Kentte trafiğin aksamaması için tüm çalışmalar gece saatlerinde gerçekleştiriliyor.

        Çalışmalar sayesinde yağışlarda oluşabilecek su taşkınlarının önüne geçilmesi öngörülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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