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        Kocasinan Belediyesinden robotik kodlama eğitimi

        Kocasinan IQ İnovasyon ve AR-GE Merkezi'nde ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik robotik kodlama ve yazılım eğitimleri veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 13:02 Güncelleme: 20.10.2024 - 13:06
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        Kocasinan Belediyesinden robotik kodlama eğitimi
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        Kocasinan IQ İnovasyon ve AR-GE Merkezi'nde ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik robotik kodlama ve yazılım eğitimleri veriliyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süre önce açılan Sümer Yenimahalle Tesisi'ndeki eğitimlerle gençlerin televizyon, bilgisayar ve internet gibi alışkanlıkların olumsuz etkilerinden uzaklaşmaları amaçlanıyor.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, teknoloji altyapısı noktasında gençlerin donanımlı bir şekilde yetişmeleri için bu merkezin hayata geçirildiğini belirtti.

        Kocasinan IQ Merkezi'nde beynin doğru ve aktif kullanımı sayesinde çocukların verimli saatler geçirdiğini kaydeden Çoyakbayrakdar, geleceğin mühendisleri ve bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamak amacıyla çalıştıklarını ifade etti.

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