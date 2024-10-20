Kocasinan Belediyesinden robotik kodlama eğitimi

Kocasinan IQ İnovasyon ve AR-GE Merkezi'nde ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik robotik kodlama ve yazılım eğitimleri veriliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süre önce açılan Sümer Yenimahalle Tesisi'ndeki eğitimlerle gençlerin televizyon, bilgisayar ve internet gibi alışkanlıkların olumsuz etkilerinden uzaklaşmaları amaçlanıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, teknoloji altyapısı noktasında gençlerin donanımlı bir şekilde yetişmeleri için bu merkezin hayata geçirildiğini belirtti.