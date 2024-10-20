Büyükkılıç, Gezeravcı'yı 6. Bilim Şenliği'ne davet etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 6. Bilim Şenliği'ne Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı davet etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, İstanbul’da AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İç Anadolu Bölge Başkanı Mustafa Köse, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ve Gezeravcı ile bir araya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde Kayseri Bilim Merkezi ve TÜBİTAK işbirliğiyle 25-27 Ekim tarihlerinde Bilim Şenliği düzenlenecek.