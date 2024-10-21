Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Kitap Fuarı'nı 1 milyon 85 bin 214 kişi ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Kayseri Kitap Fuarı, 1 milyon 85 bin 214 ziyaretçiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 14:29 Güncelleme: 21.10.2024 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Kitap Fuarı'nı 1 milyon 85 bin 214 kişi ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Kayseri Kitap Fuarı, 1 milyon 85 bin 214 ziyaretçiyi ağırladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11 Ekim'de kapılarını ziyaretçilere açan ve bu yıl 7'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı'na çok sayıda kitapsever ilgi gösterdi.

        Dünya Ticaret Merkezi'nde 11-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen kitap fuarını 10 günde 1 milyon 85 bin 214 kişi ziyaret etti.

        Söyleşiler ve imza etkinliklerinin de düzenlendiği fuarda, 412 yayınevi, 513 yazar ile 3 milyonu aşkın kitap ziyaretçilerle buluştu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin okuyan ve okutan bir kent olarak anılması için gayret ettiklerini belirterek, "7. Kayseri Kitap Fuarı’nda rekorlar güncellenmeye devam ediyor. 1 milyon 85 bin 214 ziyaretçi sayısıyla büyük bir başarıya imza attık. Kitap tutkunlarını bir araya getiren fuarımıza gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, okuyan ve okutan şehir Kayseri'mize çok yakışan bu rekoru gururla paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Baba ile oğlu kayıptı! İlk acı haber geldi!
        Baba ile oğlu kayıptı! İlk acı haber geldi!
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        Hastanede ihmal iddiası: Eymen yüzde 90 engelli kaldı
        Hastanede ihmal iddiası: Eymen yüzde 90 engelli kaldı
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Kral Charles'a tepki: "Burası senin toprağın değil"
        Kral Charles'a tepki: "Burası senin toprağın değil"
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        Golden önce faul var mı?
        Golden önce faul var mı?
        4 ilde tefecilik operasyonu: Tehditle 100 milyon liralık vurgun
        4 ilde tefecilik operasyonu: Tehditle 100 milyon liralık vurgun
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!
        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!

        Benzer Haberler

        TÜBİTAK destekli KORTUP'ta 100'ü aşkın bilim insanı yeni aşılar için çalışı...
        TÜBİTAK destekli KORTUP'ta 100'ü aşkın bilim insanı yeni aşılar için çalışı...
        Şehit Doğanay'ın ailesi idamını istedikleri FETÖ elebaşı Gülen'in "eceliyle...
        Şehit Doğanay'ın ailesi idamını istedikleri FETÖ elebaşı Gülen'in "eceliyle...
        Kayserispor'un galibiyet hasreti 12 maça çıktı
        Kayserispor'un galibiyet hasreti 12 maça çıktı
        Öklid ve Maturidi'ninkinin de olduğu 2 bin 800 el yazması eser, bu kütüphan...
        Öklid ve Maturidi'ninkinin de olduğu 2 bin 800 el yazması eser, bu kütüphan...
        Erken teşhisle 62 yaşında kanseri yendi
        Erken teşhisle 62 yaşında kanseri yendi
        ITF Uluslararası W50 Tenis Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu
        ITF Uluslararası W50 Tenis Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu