Kayseri'de şiir yarışmasında dereceye girenler belli oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yarışmada Türkiye’nin dört bir yanından katılımcının yer aldığını belirtti.

Yarışmaya İstanbul’dan katılan Ahmet İşler birinci, Antalya’dan katılan Tahir Akay ikinci, Kayseri’den katılan Semanur Tufan ise üçüncü oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1200 kişinin katıldığı yarışmadaki şiirler, seçici kurul tarafından değerlendirilerek dereceye girenler belirlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen şiir yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

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