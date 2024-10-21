Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de şiir yarışmasında dereceye girenler belli oldu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen şiir yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 14:45 Güncelleme: 21.10.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de şiir yarışmasında dereceye girenler belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen şiir yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1200 kişinin katıldığı yarışmadaki şiirler, seçici kurul tarafından değerlendirilerek dereceye girenler belirlendi.

        Yarışmaya İstanbul’dan katılan Ahmet İşler birinci, Antalya’dan katılan Tahir Akay ikinci, Kayseri’den katılan Semanur Tufan ise üçüncü oldu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yarışmada Türkiye’nin dört bir yanından katılımcının yer aldığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Baba ile oğlu kayıptı! İlk acı haber geldi!
        Baba ile oğlu kayıptı! İlk acı haber geldi!
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        Hastanede ihmal iddiası: Eymen yüzde 90 engelli kaldı
        Hastanede ihmal iddiası: Eymen yüzde 90 engelli kaldı
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Kral Charles'a tepki: "Burası senin toprağın değil"
        Kral Charles'a tepki: "Burası senin toprağın değil"
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        Golden önce faul var mı?
        Golden önce faul var mı?
        4 ilde tefecilik operasyonu: Tehditle 100 milyon liralık vurgun
        4 ilde tefecilik operasyonu: Tehditle 100 milyon liralık vurgun
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        TÜBİTAK destekli KORTUP'ta 100'ü aşkın bilim insanı yeni aşılar için çalışı...
        TÜBİTAK destekli KORTUP'ta 100'ü aşkın bilim insanı yeni aşılar için çalışı...
        Kayseri Kitap Fuarı'nı 1 milyon 85 bin 214 kişi ziyaret etti
        Kayseri Kitap Fuarı'nı 1 milyon 85 bin 214 kişi ziyaret etti
        Şehit Doğanay'ın ailesi idamını istedikleri FETÖ elebaşı Gülen'in "eceliyle...
        Şehit Doğanay'ın ailesi idamını istedikleri FETÖ elebaşı Gülen'in "eceliyle...
        Kayserispor'un galibiyet hasreti 12 maça çıktı
        Kayserispor'un galibiyet hasreti 12 maça çıktı
        Öklid ve Maturidi'ninkinin de olduğu 2 bin 800 el yazması eser, bu kütüphan...
        Öklid ve Maturidi'ninkinin de olduğu 2 bin 800 el yazması eser, bu kütüphan...
        Erken teşhisle 62 yaşında kanseri yendi
        Erken teşhisle 62 yaşında kanseri yendi