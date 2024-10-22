Kayseri'de silah ticareti yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Operasyonda E.Ç'yei ait araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve tüfek ile şarjör ve 56 mermi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yaptığı öne sürülen şüphelinin ikametine operasyon düzenledi.

Kayseri'de jandarma ekiplerince silah ve mühimmat ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

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