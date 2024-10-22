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        Kayseri'de silah ticareti yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

        Kayseri'de jandarma ekiplerince silah ve mühimmat ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 10:18 Güncelleme: 22.10.2024 - 10:18
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        Kayseri'de silah ticareti yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı
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        Kayseri'de jandarma ekiplerince silah ve mühimmat ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yaptığı öne sürülen şüphelinin ikametine operasyon düzenledi.

        Operasyonda E.Ç'yei ait araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve tüfek ile şarjör ve 56 mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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