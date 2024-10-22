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        TÜRKONFED Kayseri'de Dijital Dönüşüm Merkezi projesi kapsamında eğitim verdi

        Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM) projesi kapsamında Kayseri'de eğitim programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 12:59 Güncelleme: 22.10.2024 - 12:59
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        TÜRKONFED Kayseri'de Dijital Dönüşüm Merkezi projesi kapsamında eğitim verdi
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        Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM) projesi kapsamında Kayseri’de eğitim programı düzenledi.

        TÜRKONFED'den yapılan yazılı açıklamaya göre, KOBİ’lerin dijitalleşme seviyelerinin ölçülmesi, analiz edilmesi, yol haritalarının oluşturulması ve dijital dünyayla uyumlarının artırılması hedefiyle yürütülen Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM) projesi kapsamında kentteki bir otelde düzenlenen programa, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Konrad Adenauer Vakfı Türkiye Direktörü Dr. Ellinor Zeino, Orta Anadolu Girişim ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Soner Türküm ile iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Programda konuşan Yelkenbiçer, dijitalleşmenin yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşümle birlikte çağın en önemli ve en hızlı gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti.

        Yelkenbiçer, küresel rekabetçilikte istenilen sıçramanın gerçekleştirilmesi için dijital dönüşüm kaldıracının çok daha etkili kullanılması gerektiğini ifade etti.

        Dijital Dönüşüm Merkezi projesinin öneminden bahseden Yelkenbiçer, "Yüksek teknoloji kullanımı, yüksek katma değerli üretim ve markalı ihracat ile dış ticaret açığımızı azaltmak mümkün. Öte yandan ülkemizin dijital ekonomiye geçişinde ekonomimizin belkemiği olan KOBİ’lerimiz hayati bir role sahip. Ancak tüm temaslarımızda KOBİ’lerin dijitalleşmesinin önündeki en önemli engellerin teknik rehberlik ve finansman olduğunu gözlemliyoruz. Bu iki soruna yönelik çözümlerin üretilmesi, dijitalleşme yatırımlarını artırarak Türk ekonomisinin verimliliğini güçlendirebilir. Dijital Dönüşüm Merkezi projemiz ile de bu ihtiyacı karşılamaya odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Orta Anadolu Girişim ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Soner Türküm de işletmelerin dijital araç ve sistemler kullanarak süreçlerini daha verimli hale getirdiğini belirtti.

        Dijital dönüşüm sürecinin en önemli unsurlarından birini de insan kaynağının oluşturduğunu kaydeden Türküm, "Nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, eğitim sistemimizin dijitalleşmesi ve sürekli öğrenme kültürünün benimsenmesi, bu dönüşümün başarısı için kritik öneme sahip. Bu kapsamda işletmelerin çalışanlarını bu yeni dönüşüm için donanımlı hale getirmesi gerekiyor. Biz de Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde faaliyette bulunan federasyon olarak, dijital dönüşümle ilgili farkındalığın artmasını sağlamak için çalışıyoruz." diye konuştu.

        Konrad Adenauer Vakfı Türkiye Direktörü Dr. Ellinor Zeino ise 1985 yılından bu yana başta Almanya olmak üzere Avrupa ekonomisi ile Türk ekonomisi arasındaki sıkı bağları daha da güçlendirmek üzere faaliyet ve projelerini sürdürdüklerini belirtti.

        Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde Türk sanayisinin de olabildiğince iklim nötr sürdürülebilir üretim süreçleri ve etkin tedarik zincirleri ile yeşil dönüşüm sürecinde yerini almasının kaçınılmaz olduğunu kaydeden Zeino, bu kapsamda TÜRKONFED ile KOBİ’lerdeki yeşil dönüşüm farkındalığını artırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalara değindi.

        Siemens Türkiye Dijital Dönüşüm Projeleri Ülke Yöneticisi Yener Kaan Tunçbilek ile Alman Federal Meclisi CDU/CSU Fraksiyonu Milletvekili ve Alman-Türk Parlamenterler Grubu Başkan Vekili Thomas Bareiss'in de katıldığı program, panel ve atölye etkinlikleriyle devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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