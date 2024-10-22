Kayseri protokolü, Ankara'daki "Marka Şehir Kayseri'miz İçin Birlikte Neler Yapabiliriz ?" programına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara'da düzenlenen "Marka Şehir Kayseri'miz İçin Birlikte Neler Yapabiliriz ?" programına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek, Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, Bağımsız Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları ile Ankara'da görev yapan Kayserili bakan yardımcıları, üst düzey yöneticiler ve bürokratlarla bir araya geldi.

Kayseri'nin zenginlikler şehri olduğunu anlatan Büyükkılıç, "Kayseri sevdası ayrı bir duygu demek, içinizi sıcaklık kaplıyor, şehrimizin gelişmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayseri, 5 üniversitesi ile 4 milyar dolara yakın ihracatıyla, 1,5 milyon nüfusuyla, kadim medeniyetler şehri diye nitelendirdiğimiz zenginlikler şehridir. Kayseri'miz, 6 bin yıllık ticari geçmişi ile bir başka güzel." ifadelerini kullandı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen programda konuşan Büyükkılıç, bu birliktelik tablosunu görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş ise Başkan Büyükkılıç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Milletvekili Akar da milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Vali Çiçek de 2,5 yıldır Kayseri'ye hizmet etme şerefi yaşadığını, şehrin emin ellerde olduğunu ifade etti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise Kayseri'deki taleplerin tamamına kapılarının sonuna kadar açık olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz da Türkiye'de Kayserililerin zekası, iş bitiriciliği, girişimciliği ve kültür medeniyetin temel değerlerine sahip olmasıyla bilindiğini aktardı.