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        Kayseri'de üniversite öğrencileri kent hakkında bilgilendirildi

        Kayseri'de üniversiteye yeni başlayan öğrenciler, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Evim Kampüs Festivali'nde kent hakkında bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:03 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:09
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        Kayseri'de üniversite öğrencileri kent hakkında bilgilendirildi
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        Kayseri'de üniversiteye yeni başlayan öğrenciler, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Evim Kampüs Festivali'nde kent hakkında bilgilendirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimi, festivalde stant açarak hem öğrencilere yönelik hizmetler hem de kent hakkında bilgi verdi.

        ERÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Melike Diri, Kayseri'nin şehircilik olarak takdir edilmesi gerektiğini belirtti.

        Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yusuf Emre de festivalde Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik fırsatları hakkında bilgi edindiklerini ifade etti.

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