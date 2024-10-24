Büyükkılıç, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını kınadı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını kınadı.
Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, hain terör saldırısını lanetleyerek, "TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik hain teröristlerce düzenlenen alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum ve lanetliyorum. Bu saldırıda şehadete eren vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik de TUSAŞ'a yönelik terör saldırını kınadığı mesajında, terörün her türlüsünü lanetlediklerini bildirdi.
Çelik, saldırıda şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
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