Büyükkılıç, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

Öte yandan, HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik de TUSAŞ'a yönelik terör saldırını kınadığı mesajında, terörün her türlüsünü lanetlediklerini bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, hain terör saldırısını lanetleyerek, "TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik hain teröristlerce düzenlenen alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum ve lanetliyorum. Bu saldırıda şehadete eren vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.