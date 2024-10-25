ASPİLSAN Enerji, SAHA EXPO'ya en yeni ürünleriyle katıldı

ASPİLSAN Enerji, 22-26 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na en yeni ürünleriyle katıldı.

ASPİLSAN Enerji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin savunma sanayinde yerli ve milli üretim kapasitesini sergilemek ve uluslararası iş birliklerine zemin hazırlamak amacıyla gerçekleştirilen fuarda, ASPİLSAN Enerji de yerli ve milli olarak geliştirdiği son teknoloji ürünleriyle sektör temsilcilerinin karşısına çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, ASPİLSAN Enerji'nin savunma sanayindeki stratejik rolüne dikkat çekerek, Türkiye'nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltmak için 43 yıldır önemli projelere imza attıklarını ifade etti.

ASPİLSAN Enerji'nin SAHA EXPO 2024'e katılmasından mutluluk duyduklarını belirten Özdemir, şunları kaydetti: "Ülkemizin mevcut hedeflerine ulaşmak amacıyla kendi enerjimizi üretmek ve sürdürülebilir kılmak için ASPİLSAN Enerji olarak yenilenebilir enerji depolama alanı ile sürdürülebilirlik projelerinde aktif rol alıyor, çalışmalarımıza titizlikle ve yoğun bir şekilde hız veriyoruz. İhtiyaca yönelik olarak Ni-Cd, Lityum İyon ve LFP hücrelerle ürettiğimiz yüksek teknolojili batarya sistemlerimizi daha da yukarıya taşımayı hedefliyoruz. Bu kapsamda batarya tasarımı ve üretimi konusunda tecrübeli, İHA sistemlerine yönelik kurduğumuz uzman ekibimizle sektörün ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyoruz. Yüksek teknolojili mühendislik çözümlerimiz sayesinde torpido bataryaları gibi stratejik öneme sahip ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız da yoğun şekilde devam etmektedir. Bu alandaki yenilikçi yaklaşımlarımızla deniz savunma sistemlerimize katkı sağlamayı amaçlamaktayız."