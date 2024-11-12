Milli Eğitim Müdürlüğü personeli mesaiye kitap okuyarak başlıyor

Proje hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Ergül, proje ile kitap okuma konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı ve kütüphaneleri canlı mekanlar haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, okuma faaliyetini okullarda da yaygınlaştıracaklarını söyledi.

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