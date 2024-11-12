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        Milli Eğitim Müdürlüğü personeli mesaiye kitap okuyarak başlıyor

        Sarıoğlan ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü personeli mesaiye kitap okuyarak başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 10:56 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:14
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        Milli Eğitim Müdürlüğü personeli mesaiye kitap okuyarak başlıyor
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        Sarıoğlan ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü personeli mesaiye kitap okuyarak başlıyor.

        Sarıoğlan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli personel, "Birlikte Okuyoruz" projesi kapsamında mesai başlamadan İlçe Halk Kütüphanesinde 30 dakika kitap okuyarak iş başı yapıyor.

        Proje hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Ergül, proje ile kitap okuma konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı ve kütüphaneleri canlı mekanlar haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, okuma faaliyetini okullarda da yaygınlaştıracaklarını söyledi.

        Sarıoğlan Halk Kütüphanesi memuru Halime Korkmaz da kütüphanenin etkin kullanımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projenin ilçede okuma kültürünün gelişmesi açısından farkındalık oluşturduğunu kaydetti.

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