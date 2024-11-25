GÜNCELLEME - Kayseri'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan kadın, jandarma aracında doğum yaptı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, doğum için hastaneye giderken kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan kadın, yardıma gelen jandarma aracında doğum yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yünören Mahallesi'nden doğum için yola çıkan hamile Didem Şimşek ile yakınlarının bulunduğu araç, Elbaşı Mahallesi'nde yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Kadının akrabası N.Ş'nin ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ambulansa ulaştırılmak amacıyla jandarma aracına bindirilen Şimşek, bir süre sonra araçta doğum yaptı. Daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen anneyle bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Vali Gökmen Çiçek ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, anne ile "Alparslan Ayaz" ismi verilen bebeği ziyaret etti.

Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Dün ilimizi etkisi altına yoğun kar yağışı ve tipide insan üstü bir gayretle yolda kalan hamile vatandaşımız Didem Şimşek'in yolda doğum yapmasına yardımcı olan jandarma ve sağlık personeli ekiplerimize teşekkür ediyorum. İsmi Alparslan Ayaz olan kar mucizesi bebeğimizi ve mutlu ailesini hastanede ziyaret ederek sağlık haberlerini aldık. Hoş geldin Alparslan Ayaz bebek."