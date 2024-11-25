Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        GÜNCELLEME - Kayseri'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan kadın, jandarma aracında doğum yaptı

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, doğum için hastaneye giderken kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan kadın, yardıma gelen jandarma aracında doğum yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 10:21 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kayseri'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan kadın, jandarma aracında doğum yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, doğum için hastaneye giderken kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan kadın, yardıma gelen jandarma aracında doğum yaptı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yünören Mahallesi'nden doğum için yola çıkan hamile Didem Şimşek ile yakınlarının bulunduğu araç, Elbaşı Mahallesi'nde yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

        Kadının akrabası N.Ş'nin ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Ambulansa ulaştırılmak amacıyla jandarma aracına bindirilen Şimşek, bir süre sonra araçta doğum yaptı.

        Daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen anneyle bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Vali Gökmen Çiçek ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, anne ile "Alparslan Ayaz" ismi verilen bebeği ziyaret etti.

        Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

        "Dün ilimizi etkisi altına yoğun kar yağışı ve tipide insan üstü bir gayretle yolda kalan hamile vatandaşımız Didem Şimşek'in yolda doğum yapmasına yardımcı olan jandarma ve sağlık personeli ekiplerimize teşekkür ediyorum. İsmi Alparslan Ayaz olan kar mucizesi bebeğimizi ve mutlu ailesini hastanede ziyaret ederek sağlık haberlerini aldık. Hoş geldin Alparslan Ayaz bebek."

        Şimşek'in bir yakını jandarma personelinin sırtındaki ceketi çıkartıp verdiğini belirterek, Vali Çiçek'e ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dedebağı'na teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de kardan kapanan 461 mahalle yolu ulaşıma açıldı
        Kayseri'de kardan kapanan 461 mahalle yolu ulaşıma açıldı
        Hastaneye giderken araçları yolda kalan kadın, jandarma aracında doğum yapt...
        Hastaneye giderken araçları yolda kalan kadın, jandarma aracında doğum yapt...
        Kayseri'de yaylada mahsur kalan çoban ve 420 koyun kurtarıldı
        Kayseri'de yaylada mahsur kalan çoban ve 420 koyun kurtarıldı
        Çatıda biriken kar nedeniyle ahır çöktü, hayvanları kurtarmak için çalışma...
        Çatıda biriken kar nedeniyle ahır çöktü, hayvanları kurtarmak için çalışma...
        Talas'ta kar yağışı sonrası yol temizleme çalışmaları sürüyor
        Talas'ta kar yağışı sonrası yol temizleme çalışmaları sürüyor
        Talas'ta Öğretmenler Günü kutlandı
        Talas'ta Öğretmenler Günü kutlandı