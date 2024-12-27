GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de parkta çay içen arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Kayseri'de, parkta çay içen arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Kayseri'de, parkta çay içen arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Subaşı Sokak'ta bir parkta çay içen arkadaşlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
B.C, 46 yaşındaki Y.D'yi bıçakla yaralayarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Y.D'nin cenazesi, ailesi tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak getirildiği Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığına toprağa verildi.
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