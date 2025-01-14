Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        GÜNCELLEME - Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 09:19 Güncelleme: 14.01.2025 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL

        Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü.

        Sazlığın Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi ve Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi sınırlarındaki bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle dün çıkan yangın, itfaiye ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

        Sabaha karşı söndürülen yangının bulunduğu bölgede ekiplerin çalışma yaptı.

        İlk belirlemelere göre, sazlıkta 120 hektar alan yandı.

        Yangında zarar gören alan dron ile havadan görüntülendi.

        Görüntülerde farklı noktalarda geniş alanların yandığı, bazı bölgelerde ise sulak alanların yangının yayılmasını engellediği görülüyor.

        Kuşların göç yolu güzergahında bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        İlkan Karaman'ın ölümünde yakalama kararı!
        İlkan Karaman'ın ölümünde yakalama kararı!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        "Trump halkın iradesini yıkmaya çalıştı"
        "Trump halkın iradesini yıkmaya çalıştı"
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de Çevresel Sürdürülebilirlik Akademisi'nin lansmanı yapıldı
        Kayseri'de Çevresel Sürdürülebilirlik Akademisi'nin lansmanı yapıldı
        Kayseri'de 4 kişinin öldüğü kazayla ilgili sürücünün yargılanmasına başland...
        Kayseri'de 4 kişinin öldüğü kazayla ilgili sürücünün yargılanmasına başland...
        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, proje toplantısına katıldı
        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, proje toplantısına katıldı
        Büyükkılıç, MIT'ye kabul edilen Yürüm'ü ağırladı
        Büyükkılıç, MIT'ye kabul edilen Yürüm'ü ağırladı
        Kayseri Kent Konseyi kentin turizm potansiyelini artırmak için adım atıyor
        Kayseri Kent Konseyi kentin turizm potansiyelini artırmak için adım atıyor
        Talas'taki Sahaflar Çarşısı'nda yapım çalışmaları sürüyor
        Talas'taki Sahaflar Çarşısı'nda yapım çalışmaları sürüyor