Kayseri'de operasyonda geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan polis memurunun cenazesi defnedildi
Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan 41 yaşındaki polis memuru İbrahim Birol, Pınarbaşı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan 41 yaşındaki polis memuru İbrahim Birol, Pınarbaşı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Birol'un cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından Pınarbaşı ilçesindeki Tokmak Mahallesi Camisi'ne getirildi.
Burada şehidin yakınları, Birol'un Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanıp gözyaşı döktü.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, aileye taziye dileklerini iletti.
Birol'un cenazesi, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Birol'un ailesi ve yakınları, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, şehidin meslektaşları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.