Kayseri'de operasyonda geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan polis memurunun cenazesi defnedildi

Cenaze törenine, Birol'un ailesi ve yakınları, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, şehidin meslektaşları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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