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        Kayseri'de evlilik kredisi almaya hak kazanan çiftlerin eğitimi başladı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen evlenecek gençlerin desteklenmesi kapsamında Kayseri'de evlilik kredisi almaya hak kazanan çiftlere yönelik eğitimler başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:20 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:28
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        Kayseri'de evlilik kredisi almaya hak kazanan çiftlerin eğitimi başladı
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen evlenecek gençlerin desteklenmesi kapsamında Kayseri'de evlilik kredisi almaya hak kazanan çiftlere yönelik eğitimler başladı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimin açılışını İl Müdürü Arzu Çıngır yaptı.

        Nikah tarihi almış nişanlı çiftlerin katıldığı eğitimde, ailenin önemi ve sağlıklı iletişim gibi konular anlatılıyor.

        Eğitim programlarına şu ana kadar 257 çift katıldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılı "Aile Yılı" ilan etmesi çerçevesinde Bakanlık da genç çiftleri, aile kurma yolunda psikolojik, ekonomik ve sosyal açıdan destekliyor.

        48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarındaki kredi desteğinden faydalanmak isteyen gençler, başvuru şartlarını sağlamalarının ardından nikahlarından önce ailenin önemi ve sağlıklı iletişim konularında Bakanlık tarafından düzenlenen "Evlilik Öncesi Eğitim Programı"na katılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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