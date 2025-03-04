Kayseri'de evlilik kredisi almaya hak kazanan çiftlerin eğitimi başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen evlenecek gençlerin desteklenmesi kapsamında Kayseri'de evlilik kredisi almaya hak kazanan çiftlere yönelik eğitimler başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimin açılışını İl Müdürü Arzu Çıngır yaptı.

Nikah tarihi almış nişanlı çiftlerin katıldığı eğitimde, ailenin önemi ve sağlıklı iletişim gibi konular anlatılıyor.

Eğitim programlarına şu ana kadar 257 çift katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılı "Aile Yılı" ilan etmesi çerçevesinde Bakanlık da genç çiftleri, aile kurma yolunda psikolojik, ekonomik ve sosyal açıdan destekliyor.

48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarındaki kredi desteğinden faydalanmak isteyen gençler, başvuru şartlarını sağlamalarının ardından nikahlarından önce ailenin önemi ve sağlıklı iletişim konularında Bakanlık tarafından düzenlenen "Evlilik Öncesi Eğitim Programı"na katılıyor.