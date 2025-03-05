Başkan Palancıoğlu, iftarda muhtarlarla bir araya geldi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, muhtarlar ve aileleriyle iftar programında buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi Yemekhane Salonu'nda düzenlenen programda Palancıoğlu, yeni projelerini ve yapımı devam eden, tamamlanan, açılışı yapılacak onlarca projeyi muhtarlarla paylaştı.

Mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanması için belediye ile vatandaş arasında köprü görevi gören muhtarları mesai arkadaşları olarak gördüklerini aktaran Palancıoğlu, mahallelerin ihtiyaçlarını tamamlamak için canla başla çalıştıklarını belirtti.

Melikgazi bölgesinde 58 mahalle bulunduğunu anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız ve aileleriyle her sene iftar buluşması yapıyoruz. Mahallelerimizde yapacağımız çalışmalar, temel atmalar, açılışları listeliyorum ama hala bitiremedim. Türkiye'de 1401 belediye var. Bu belediyeler içerisinde Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. Bu yıl da Köşk Medrese, Çarşı Melikgazi, Gön Han, Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi, Türkiye'nin gözbebeği Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisemiz 2025 yılı içerisinde açılacak. Ayrıca Türkiye'de ilk kez Havacılık Ortaokulu'nu da biz kuracağız."