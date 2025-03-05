Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Palancıoğlu, iftarda muhtarlarla bir araya geldi

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, muhtarlar ve aileleriyle iftar programında buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Palancıoğlu, iftarda muhtarlarla bir araya geldi
        ABONE OL

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, muhtarlar ve aileleriyle iftar programında buluştu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi Yemekhane Salonu'nda düzenlenen programda Palancıoğlu, yeni projelerini ve yapımı devam eden, tamamlanan, açılışı yapılacak onlarca projeyi muhtarlarla paylaştı.

        Mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanması için belediye ile vatandaş arasında köprü görevi gören muhtarları mesai arkadaşları olarak gördüklerini aktaran Palancıoğlu, mahallelerin ihtiyaçlarını tamamlamak için canla başla çalıştıklarını belirtti.

        Melikgazi bölgesinde 58 mahalle bulunduğunu anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Muhtarlarımız ve aileleriyle her sene iftar buluşması yapıyoruz. Mahallelerimizde yapacağımız çalışmalar, temel atmalar, açılışları listeliyorum ama hala bitiremedim. Türkiye'de 1401 belediye var. Bu belediyeler içerisinde Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. Bu yıl da Köşk Medrese, Çarşı Melikgazi, Gön Han, Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi, Türkiye'nin gözbebeği Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisemiz 2025 yılı içerisinde açılacak. Ayrıca Türkiye'de ilk kez Havacılık Ortaokulu'nu da biz kuracağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Yasaklı pestisit çıkan limonlar imha edildi
        Yasaklı pestisit çıkan limonlar imha edildi
        Hakemden yöneticiye, yöneticiden hakeme kırmızı kart!
        Hakemden yöneticiye, yöneticiden hakeme kırmızı kart!
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        40 yıllık sorun çözüldü
        40 yıllık sorun çözüldü
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Süper Lig'in VAR raporu açıklandı!
        Süper Lig'in VAR raporu açıklandı!
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        Eşini döven babasını katletti!
        Eşini döven babasını katletti!
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Evine gidiyordu... Döverek öldürdüler!
        Evine gidiyordu... Döverek öldürdüler!
        Cenazesine de katılmış! Kocasını damadına öldürttü!
        Cenazesine de katılmış! Kocasını damadına öldürttü!
        Şiddet davası
        Şiddet davası

        Benzer Haberler

        Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kayserispor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
        Kayserispor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
        Kayseri'de evlilik kredisi almaya hak kazanan çiftlerin eğitimi başladı
        Kayseri'de evlilik kredisi almaya hak kazanan çiftlerin eğitimi başladı
        Melikgazi Belediyesinin yenilenen meclis salonunda ilk toplantı yapıldı
        Melikgazi Belediyesinin yenilenen meclis salonunda ilk toplantı yapıldı
        Hacılar Belediyesinde mart ayı meclis toplantısı yapıldı
        Hacılar Belediyesinde mart ayı meclis toplantısı yapıldı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sorunların hızlı çözülmesi için "Çek, gönder...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sorunların hızlı çözülmesi için "Çek, gönder...