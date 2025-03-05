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        Başkan Büyükkılıç, ramazan etkinlikleri alanını ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ramazan etkinlikleri alanını ziyaret ederek, yazar ve sunucu Abdurrahman Uzun'un söyleşisine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:38 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:43
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        Başkan Büyükkılıç, ramazan etkinlikleri alanını ziyaret etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ramazan etkinlikleri alanını ziyaret ederek, yazar ve sunucu Abdurrahman Uzun’un söyleşisine katıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, belediyenin Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlendiği ramazan etkinliklerinde vatandaşlarla bir araya geliyor.

        Ramazan etkinlikleri alanında stant kuran esnaflar ve vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç, çocuklarla ilgilenerek harçlık verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Büyükkılıç, daha sonra etkinlikte sahne alan yazar ve sunucu Abdurrahman Uzun’un söyleşine katıldı.

        Söyleşinin ardından sahneye çıkan Büyükkılıç, ramazan etkinliklerine gösterdikleri ilgilen dolayı Kayserililere ve katılımlarından dolayı Uzun'a teşekkür etti.

        Büyükkılıç, ramazan boyunca her gün farklı etkinliklerle Kayserilileri buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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