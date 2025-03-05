Polimer kilden Atatürk ve Yeşilçam yıldızlarının minyatürlerini yapıyor

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticisi Hatice Çolak, polimer kilden Mustafa Kemal Atatürk'ün harbiye yıllarından başlayarak tarihsel dönem içindeki halleri ile bazı Yeşilçam yıldızlarının minyatürlerini yapıyor.

Enstitünün Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü usta öğreticisi Çolak, polimer kile insan yüzü ve vücudunun şeklini verdikten sonra fırınlayıp makyajını yapıyor.

Çolak, daha sonra enstitünün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla hazırladığı Atatürk'ün askeri öğrenciliği ile çeşitli görevler sırasında giydiği üniformalardan kalan atık kumaşlardan üniforma yaparak minyatür Atatürk heykellerine giydiriyor.

Atatürk minyatürlerinin yanı sıra Adile Naşit, Münir Özkul, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal gibi Yeşilçam ünlülerinden oluşan koleksiyonu olan Çolak'ın, Ağırnas Mahallesi'nde doğan Mimar Sinan'ın doğduğu topraklara bastığını temsil eden minyatürü de bulunuyor.

Hatice Çolak, AA muhabirine, hazır giyim bölümünden mezun olduktan sonra birkaç yıl halk eğitim merkezlerinde usta öğreticilik yaptığını söyledi.

Anne olunca evde bez bebek yapmaya başladığını anlatan Çolak, bu süreçte insanların gerçeğe daha yakın bebekler talep ettiğini ve araştırınca polimer kille bebek yapmayı öğrendiğini dile getirdi.

Polimer kille 12 yıl boyunca deneme yanılma yöntemiyle bebekler tasarladığını belirten Çolak, dünyada kullanılan bu ürünün Türkiye'de pek bilinmediğini, daha çok takı yapımında kullanıldığını kaydetti.

- Giysilerde atık kumaşları kullanıyor

Çolak, 5 aydır Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde minyatür Atatürk heykelleri üzerine çalıştığını, minyatürlerin vücudunu, kıyafetlerini ve aksesuarlarını yaptığını ifade etti.

Proje öncesinde enstitünün araştırma bölümü tarafından Atatürk'e ait fotoğraf ve kıyafetlerin araştırıldığını, bunlardan da yararlanarak minyatürleri yaptığını anlatan Çolak, şöyle konuştu: