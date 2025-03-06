Öğretmenler kanser hastası çocuklar için kan bağışı yaptı

Kayseri'de kanser hastası çocuklar için bir araya gelen öğretmenler, kan bağışında bulundu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri Kan Merkezi'ne Kayseri'nin farklı ilçelerinden gelen onlarca öğretmen, kanser hastası çocuklar için kan verdi.

Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı Muharrem Çolak, AA muhabirine, her yıl ramazan ayında Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesinde tedavi olan çocuklar için kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.

KANKA Derneği ile yaptıkları etkinlikle çocukların hayatına dokunmak istediklerini vurgulayan Çolak, birçok öğretmenin kan bağışında bulunduğunu dile getirdi.

Bir kan bağışıyla bir çocuğun hayata bağlanabileceğini anlatan Çolak, bağışta bulunan herkese teşekkür etti.

Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 No'lu Şube Kadın Komisyonu Başkanı Nihal Ağdalı ise "Kan vermek acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bizler de bunun bilinciyle her ramazan ayında yaptığımız gibi kampanya başlattık ve devam ediyoruz. Katılım güzel. Bizlere bu anlamlı etkinlikte destek veren tüm arkadaşlarımıza, eğitim camiasına teşekkür ediyoruz. Ramazan ayında kan bağışları düştüğü için buradaki çocuklar çok mağdur oluyor. Kan bağışına destek oluyoruz. Çocukların hayatlarına dokunabilirsek onlara umut alabilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Kan bağışına katılan Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkan Yardımcısı Mehmet Metin de kan bağışına destek olduklarını ve bu bağışın çocuklara şifa olması temennisinde bulundu.