Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vatandaş ve esnafla bir araya gelerek ramazan aylarını tebrik etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda gençler başta olmak üzere vatandaşlarla buluştu.

Meydanda Kayserililerin sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi.

Daha sonra Yeraltı Çarşısı'nı ziyaret eden Büyükkılıç, esnafla bir araya gelerek, selamlaşıp sohbet etti. İş yerlerini gezen Büyükkılıç, esnafa hayırlı işler diledi.

Esnafın taleplerini dinleyen Büyükkılıç, ilgili birimlerle telefon görüşmesi yaparak değerlendirilmesi talimatı verdi.

Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanı Gökhan Gülen de Büyükkılıç'ın esnaf dostu bir belediye başkanı olduğunu belirterek, emekleri ve gerçekleştirdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.