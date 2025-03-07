Talas Belediyesi deprem standı açtı
Talas Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda stant açtı.
Talas Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda stant açtı.
Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, açılan stantta belediyenin deprem farkındalığına yönelik yaptığı çalışmalara yer verildi.
Vatandaşlara deprem anında alınması gereken önlemlerin anlatıldığı stantta, ilçedeki parklara konuşlandırılan deprem konteynerleri içerisinde hayati önem taşıyan malzemelerin sunumu yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.