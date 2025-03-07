Yükümlü kadınlar belediyeye ait fidanlıkta meslek öğreniyor

RAMAZAN KAYA - Kayseri'de 20 yükümlü kadın, Kocasinan Belediyesine ait fidanlıkta çalışarak meslek öğreniyor.

Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Kocasinan Belediyesi arasında 2019 yılında imzalanan protokol kapsamında, yükümlü kadınlar kamuya yararlı işlerde çalışıyor.

Kadınlar belediyeye ait fidanlıkta görev alarak çevre düzenleme, bitki bakımı ve peyzaj çalışmalarına destek veriyor.

Bugüne kadar yaklaşık 400 yükümlü kadının yararlandığı çalışmayla, kadınların sosyal hayata kazandırılması ve meslek edinmesi hedefleniyor.

Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Osman Kafa, AA muhabirine, Kocasinan Belediyesi Fidanlık Tesisleri'nin 20 dönüm alanda kurulu olduğunu söyledi.

Tesisin belediyenin park ve bahçelerde kullandığı tüm bitkilerin lojistik merkezi olduğunu belirten Kafa, parklara dikilecek bitkilerin burada yetiştirildiğini, büyütüldüğünü ve bakımlarının yapıldığını, sonrasında da yerlerine sevk edildiğini anlattı.

- "Hem meslek öğreniyorlar hem de sosyalleşiyorlar"

Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile 2019'dan bu yana devam eden bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Kafa, şunları kaydetti:

"Şu anda tesisimizde 20 kişi çalışıyor. Bu sayı 2019 yılından bugüne 350-400 kişiyi bulmuştur. Denetimli serbestlik kapsamında cezalarının son kısmında buraya gelerek toplum yararına çalışıyorlar. Hem meslek öğreniyorlar hem de sosyalleşiyorlar. Tamamı kadın. Bu konuda kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Fidan ve çiçek üretiminde kadınların elleri de yatkın oluyor. Bakımını düzenli şekilde yapıyorlar. Ellerine, emeklerine sağlık."

- "Bu iş kendileri için aynı zamanda altın bir bilezik"

Belediyenin fidanlık sorumlusu ziraat mühendisi İbrahim Tayyar ise kadınların burada fidan ve çiçek üretimi, bakımı, saksılanması ve çevre düzenlemesi konularında çalıştıklarını anlattı.

Kadınların meslek öğrenmenin yanı sıra bir araya gelerek sosyalleştiklerini vurgulayan Tayyar, "Bu iş, kendileri için aynı zamanda altın bir bilezik. Dışarıda isterlerse fidan üretim merkezlerinde çalışabilirler. Bazı arkadaşlar denetimli serbestlik sonrası bu mesleği dışarıda da sürdürüyor. Kendilerini hayata kazandırmak, bir şeyler öğretmek son derece iyi bir şey. Bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.