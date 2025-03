Başkan Palancıoğlu, kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

MelikgaziBelediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne kapsamında düzenlenen programda, belediyede görev yapan kadın çalışanlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen programda Palancıoğlu, kadın personellerle sohbet ederek tebriklerini iletti.

Belediyede 148 kadın personelin çalıştığını dile getiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kadının elinin değdiği her şey güzelleşir. Kadın çalışanlarımızın vermiş olduğu emek sayesinde Melikgazi'mizi çok daha iyi yerlere taşımaya devam ediyoruz. Kadınlarımızın toplumdaki yeri çok önemli. Yaptığımız her işi en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Rabbim birlik ve beraberlik içinde bu ülkeye hizmet etmeyi nasip etsin. Kadınlar günü 8 Mart'ta kutlanıyor ama bizim için bir gün değil, her gün kadının değeri vardır. Kadın annedir, eştir, hayat arkadaşıdır ve evlattır. Ailenin ve toplumun temel taşı olan, hayatın her anını varlıklarıyla onurlandıran, desteklerini esirgemeyen, eğiten ve yetiştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum."