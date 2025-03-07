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        Kayseri'de "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" gençleri sevindirdi

        Kayseri'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aile kurma yolunda ilk adımı atan gençlere 150 bin lira faizsiz kredi sunan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamındaki eğitimler başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 15:59 Güncelleme: 07.03.2025 - 16:13
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        Kayseri'de "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" gençleri sevindirdi
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        Kayseri'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aile kurma yolunda ilk adımı atan gençlere 150 bin lira faizsiz kredi sunan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamındaki eğitimler başladı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki eğitimin açılışında konuşan İl Müdürü Arzu Çıngır, evlilik kredisiyle gençleri evliliğe teşvik etmeyi ve ekonomik olarak katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

        Nikah tarihlerini alan gençlerin eğitimlere katıldığını anlatan Çıngır, "Herkes evlenir ama herkes eş ve çift olamıyor. Çiftlerin sadece kağıt üzerinde değil, gerçek hayatta da birlikte olabilmelerini sağlamak için gerekli altyapıyı oluşturmayı istiyoruz. Kayseri'de şu ana kadar 267 başvuru yapıldı ve başvurular sürüyor." dedi.

        Eğitime katılan ve nisan sonunda evlenmeyi planlayan çiftlerden Batuhan Yeter de kredinin kendilerine katkı sağlayacağını düşündüklerini belirtti.

        Düğün söz konusu olunca eksiğin ve ihtiyaçların bitmediğini ifade eden Yeter, eğitimlerin de faydalı olacağına inandığını dile getirdi.

        Temmuz ayında dünya evine girecek Cebrail Yılmaz ise ekonomik koşulların güçlüğüne dikkati çekerek, krediyi yararlı bulduğunu ifade etti.

        Nişanlısıyla eğitime katılan Hüseyin Titiz de "Düğün ve nişan salonu gibi ihtiyaçlarımızı karşılarız diye düşünüyoruz. Bu eğitimi de mantıklı buldum." dedi.

        Temmuz ayında evlenecek Sümeyye Çakır ise "Çok mutlu olduk bunu duyunca, nikah tarihimizi aldık. Eğitimlere de katılacağız. Bu krediyi evimizi dizerken ya da nerede ihtiyacımız olursa orada kullanacağız." diye konuştu.

        Nişanlısı Samet Yıldız da eğitimlerin aile yapısının zeminini güçlendirmek için gerekli olduğunu kaydetti.

        Programda, kurum psikologları tarafından nişanlı çiftlere iletişim ve ailenin önemi gibi konularda eğitim verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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