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        Kayserispor, Başakşehir maçına hazır

        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 22:22 Güncelleme: 07.03.2025 - 22:22
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        Kayserispor, Başakşehir maçına hazır
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        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetimdeki antrenman, pas ve baskı çalışmasıyla başladı.

        Futbolcular, idmanı çift kale maçla tamamladı.

        Bellona Kayserispor ile RAMS Başakşehir yarın saat 13.30'da RHG EnerTürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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