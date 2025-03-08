Kadınların ürettiği mobilyalar Macaristan'da bahçeleri süslüyor

TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'de kooperatif çatısı altında güçlerini birleştiren 15 kadın, ilmek ilmek işledikleri bahçe mobilyalarını bir firma aracılığıyla Macaristan'a gönderiyor.

İncesu Halk Eğitimi Merkezi'nde yaklaşık 2,5 ay önce başlatılan rattan örme kursuna katılan kadınlar, hem ev ekonomisine katkı sağlamak hem de sosyalleşmek amacıyla kooperatif kurmaya karar verdi.

Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde Kervansarayhan Kadın Kooperatifi'ni kuran kadınlar, tropik bölgelerde yetişen asma benzeri bitkiyi ilmek ilmek işleyerek bahçe mobilyaları yapıyor.

Adeta küçük fabrikayı andıran atölyede zımba tabancası, pense, makas, iğne ve iplik gibi aletlerle hummalı çalışma yapan kadınların ürettiği mobilyalar, kısa sürede yurt dışından talep görmeye başladı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir firmayla anlaşan kooperatif üyelerinin ürettiği bahçe mobilyaları Macaristan'a gönderiliyor.

Dayanıklılığı, zarafeti ve kullanışlı olmasıyla ön plana çıkan mobilyalar, 20 ile 60 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bulurken, 2,5 aylık sürede yaklaşık 500 bin liralık satış yapıldı.

El Sanatları Öğretmeni Gülseren Baran, AA muhabirine, bahçe mobilyaları üretimiyle kadın istihdamına katkı sundukları için mutlu olduklarını söyledi.

Kadın kooperatifi üyelerinin kursun ardından 15 kişilik ekiple üretim yaptığını ifade eden Baran, kadınların özveriyle çalıştığını dile getirdi.

Kısa sürede kadınların ihracat yapmaya başladığını anlatan Baran, şöyle konuştu:

"Dokuma kültüründen gelen bir milletiz. Halı ve kilim dokumanın bir modelini bizler rattan mobilyalara uygulayarak devam ettiriyoruz. Öğrencilerimiz 2,5 aylık kısa sürede ustalaştılar. Rattan mobilya üretiminde şu an kadınlar lider hale geldi. 3 kişilik ekip 2 günde bir takım üretiyor. Kooperatif, şu an ihracat yapan bir firmayla anlaşma sağladı ve fason üretimi yapıyoruz. Burada üretilen ürünler Macaristan'a gönderiliyor. Ürünlerimizin piyasa fiyatı 20 bin liradan başlıyor, rattanın kalitesine göre 60 bin liraya kadar çıkabiliyor. Kursiyerlerimizin ürettiği mobilyalara yoğun ilgi var çünkü burada ciddi eğitim alarak iş yapıyorlar."

- "Burası bildiğim bir fabrika, atölye"

Kooperatif üyesi Ayşe Göktaş da rattan kursuna arkadaşlarının tavsiyesiyle katıldığını belirterek, arkadaşlarıyla meslektaş olmanın keyif verdiğini söyledi.

İlk iş tecrübesi olduğundan bahseden Göktaş, çalışmanın güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

İş yerindeki havalı tabancayı ilk zamanlar korkarak kullandığını, şimdilerde profesyonel olduğunu dile getiren Göktaş, ilk iş yerinde ustabaşı olmanın mutluluk verdiğini kaydetti.

Keyifle çalıştıklarını dile getiren Göktaş, "Aslında buraya kurs diye geldim ama burası bildiğin küçük fabrika. Mola veriyoruz, çayımızı içiyoruz, biraz da sohbet ediyoruz. Sonra ustabaşı ben olduğum için 'İş başına.' diyorum. Burası bildiğim bir fabrika, atölye." diye konuştu.

Kooperatif üyesi Fatıma Nur Özer ise kısa sürede rattan örmeyi öğrendiğini belirterek, kursu veren ve kooperatifin kurulmasına öncülük edenlere teşekkür etti.

Özer, rattanların işlenerek bahçe mobilyasına dönüşmesinin ve kadınlara iş kapısı olmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Yaptığı bahçe mobilyalarının Macaristan'a gitmesinin önemine işaret eden Özer, kooperatifin kadınlar için istihdam kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.