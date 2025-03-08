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        Dört bin yıllık ticaret şehri Kayseri'nin esnaf kadınları her sektörde "Biz de varız" diyor

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Ticari zekalarıyla bilinen ve 4 bin yıl önce Kültepe/Kaniş Karum Höyüğü'ndeki kazılarda bulunan kil tabletlerden ticarette de söz sahibi oldukları belirlenen Kayserili kadınlar, iş hayatının her kolunda esnaf olarak yerini alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:50 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:50
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        Dört bin yıllık ticaret şehri Kayseri'nin esnaf kadınları her sektörde "Biz de varız" diyor
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        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Ticari zekalarıyla bilinen ve 4 bin yıl önce Kültepe/Kaniş Karum Höyüğü'ndeki kazılarda bulunan kil tabletlerden ticarette de söz sahibi oldukları belirlenen Kayserili kadınlar, iş hayatının her kolunda esnaf olarak yerini alıyor.

        Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sicil Müdürlüğüne kayıtlı 5 bin 440 kadının esnaflık faaliyeti gösterdiği kentte 1948'de başlatılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan çivi yazılı kil tabletlerden birinde ticaret yapan ve alacağını tahsil edemediği için mahkemeye giden bir kadın anlatılıyor.

        Kadınlar, yoğunlukta oldukları sektörlerin yanı sıra erkek işi diye bilinen alanlarda da öne çıkıyor.

        Kentte taksi şoförlüğü yapan 52 yaşındaki Hatice Kürkçüo, AA muhabirine, 2019 yılında taksiciliği bırakmak zorunda kalan babasının üzülmemesi için baba mesleğini devam ettirdiğini söyledi.

        Özel sektördeki işinden taksicilik yapmak için ayrıldığını anlatan Kürkçüo, "5 yıldan bu yana taksi kullanıyorum. Öncesinde ön muhasebeci olarak çalışıyordum. Aynı zamanda Kayseri'nin ilk kadın hakemiyim, Türkiye'de hentbolda süper lige giden ilk kadın hakemim. Şu an futbol ve hentbolda gözlemcilik yapıyorum." dedi.

        Kadın taksici olarak hem olumlu hem de olumsuz tepkilerle karşılaştığını anlatan Kürkçüo, "Hem spor camiasında hem de taksicilikte 'Sen kadınsın, yapamazsın.' dedikleri her işi yaptım. Hiç unutmam, bir gün aracıma yaşlı bir bey binmişti. 'Sen kadınsın, kullanamazsın aracı, ben senin aracına binmem.' dedi ve indi. Bir yıl sonra o amcayı yine almaya gittim ve taksimle gezdirdim. 'Özür dilerim kızım, kadınlar da yapabilirmiş.' dedi. Kadın olarak bir şeylere öncü olmak çok güzel bir şey." diye konuştu.

        - "Engel olmak isteyenler de çıkıyor ama destek olan daha çok"

        Kürkçüo, kentte 6 kadın taksicinin bulunduğunu, özellikle gece yolculuklarında kadın müşterilerce tercih edildiklerini belirterek, 7 gün 24 saat çalıştığını ifade etti.

        Erkek meslektaşlarından çok destek gördüğünü anlatan Kürkçüo, "Şoförler Cemiyeti, Büyükşehir Belediyesi çok destek oldu. Yine Emniyet Müdürlüğü bana çok destek oldu, ilk gördüklerinde şaşırmışlardı, sonra bana yön gösterdiler. Taksi durağı sahipleri, her yerdeki taksici arkadaşlarım destek oldu, yardım ettiler. Bir taksi durağına gidip 'Merhaba, çayınızı içmeye geldim.' diye girince 'Gel kızım, bir çayımızı iç.' denilmesi çok güzel. Engel olmak isteyenler de çıkıyor ama destek olan daha çok." ifadelerini kullandı.

        - "Zamanla alışıyorlar ve güven oluşuyor"

        Kentte otomobil kaporta boya servisi işleten 36 yaşındaki Gözde Laçin de 15 yıldır aynı sektörde faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

        Çocukluğundan bu yana otomobillere tutkulu olduğunu vurgulayan Laçin, şunları kaydetti:

        "Otomotivle ilgili her şeye merakım var. Kadınların da bu sektörde yer almasını isterim, çok zevkli bir iş. Tüm markalara bakıyoruz. Boya, kaporta, mekanik servisimiz var. Hasarlı araçları tamir ediyoruz, yağ değişimlerini yapıyoruz. Beni ilk gördüklerinde önce şok oluyorlar, 'Bu sektörde kadın olur mu?' diyorlar. Zamanla alışıyorlar ve güven oluşuyor. Bu, benim için çok önemli. Kayseri'de bu işi yapan başka kadın yok ama İstanbul ve Ankara'da muhtemelen vardır diye düşünüyorum."

        - Ev kadınıydı, şu anda 40 kişiye istihdam sağlıyor

        Doğu Sanayi Bölgesi'nde yemek firması işleten Nejla Aşatır da evde çocuklarına bakarken ev ekonomisine katkıda bulunmak için iş fikri aradığını, 12 yıl önce KOSGEB'in girişimcilik kurslarına katıldığını söyledi.

        Aşatır, aldığı destekle önce şarküteri açtığını belirterek, 6 yıl işlettikten sonra sektör değiştirdiğini dile getirdi.

        Yemek sektöründe 5 yıldır hizmet verdiğini ve 40'tan fazla kişiyi istihdam ettiğini anlatan Aşatır, "Çok zorlu bir süreçten geçtim. Şu an Mimar Sinan OSB, Kayseri OSB, Serbest Bölge ve birçok yere taşımalı yemek hizmeti veriyoruz. Kayseri'de bir kadının sıfırdan başlayarak bir ev kadını ve anne olarak neler yapabileceğini gösteriyoruz. Kadınlar istediğinde başaramayacakları bir şey yoktur. Bir kadına bile feyiz verebildiysem ne mutlu." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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