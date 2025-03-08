Dört bin yıllık ticaret şehri Kayseri'nin esnaf kadınları her sektörde "Biz de varız" diyor

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Ticari zekalarıyla bilinen ve 4 bin yıl önce Kültepe/Kaniş Karum Höyüğü'ndeki kazılarda bulunan kil tabletlerden ticarette de söz sahibi oldukları belirlenen Kayserili kadınlar, iş hayatının her kolunda esnaf olarak yerini alıyor.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sicil Müdürlüğüne kayıtlı 5 bin 440 kadının esnaflık faaliyeti gösterdiği kentte 1948'de başlatılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan çivi yazılı kil tabletlerden birinde ticaret yapan ve alacağını tahsil edemediği için mahkemeye giden bir kadın anlatılıyor.

Kadınlar, yoğunlukta oldukları sektörlerin yanı sıra erkek işi diye bilinen alanlarda da öne çıkıyor.

Kentte taksi şoförlüğü yapan 52 yaşındaki Hatice Kürkçüo, AA muhabirine, 2019 yılında taksiciliği bırakmak zorunda kalan babasının üzülmemesi için baba mesleğini devam ettirdiğini söyledi.

Özel sektördeki işinden taksicilik yapmak için ayrıldığını anlatan Kürkçüo, "5 yıldan bu yana taksi kullanıyorum. Öncesinde ön muhasebeci olarak çalışıyordum. Aynı zamanda Kayseri'nin ilk kadın hakemiyim, Türkiye'de hentbolda süper lige giden ilk kadın hakemim. Şu an futbol ve hentbolda gözlemcilik yapıyorum." dedi.

Kadın taksici olarak hem olumlu hem de olumsuz tepkilerle karşılaştığını anlatan Kürkçüo, "Hem spor camiasında hem de taksicilikte 'Sen kadınsın, yapamazsın.' dedikleri her işi yaptım. Hiç unutmam, bir gün aracıma yaşlı bir bey binmişti. 'Sen kadınsın, kullanamazsın aracı, ben senin aracına binmem.' dedi ve indi. Bir yıl sonra o amcayı yine almaya gittim ve taksimle gezdirdim. 'Özür dilerim kızım, kadınlar da yapabilirmiş.' dedi. Kadın olarak bir şeylere öncü olmak çok güzel bir şey." diye konuştu.

- "Engel olmak isteyenler de çıkıyor ama destek olan daha çok"

Kürkçüo, kentte 6 kadın taksicinin bulunduğunu, özellikle gece yolculuklarında kadın müşterilerce tercih edildiklerini belirterek, 7 gün 24 saat çalıştığını ifade etti.