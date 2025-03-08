Başkan Büyükkılıç belediye personelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyenin kadın personellerini görev yaptıkları birimlerde ziyaret ederek, karanfil ile hediye paketi takdim etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, personelin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ziyarette konuşan Büyükkılıç, kadınların toplum için önemine değinerek, "Sizler belediyemizin yüz aklarısınız. Hanımefendilerin olduğu yerde nezaket olur, herkes davranışına dikkat eder. Biz sizleri seviyoruz, sağ olasınız. Hep beraber hizmet ediyoruz şehrimize. Dünya Kadınlar Günü diye bir 8 Mart gerçeği var. Gönlünüze dokunacak, ufak da olsa böyle çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, erkek personellere de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla eşlerine hediye almalarını tavsiye etti.

Büyükkılıç, gün dolayısıyla, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar'ı da ziyaret etti.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarette, tüm başkanlar adına Koşar'a çiçek takdim eden Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman vurguladığı gibi kadının elinin değdiği yerde başarı olduğunu, bu anlayış içerisinde kadınlara minnet duyduklarını belirtti.

Koşar da tüm başkanlara teşekkür ederek, "Sizlerin desteği bize her zaman güç veriyor. Mutlu olduk, hepinizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Okandan ise hep birlikte, bu birliği ve beraberliği korumaya devam edeceklerini kaydetti.

Başkan Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları, daha sonra toplantı salonunda kadın partililerle bir araya geldi.