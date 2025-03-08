Kayseri'de "Kadın ve Çocuk Dostu Şehirler İçin Yeni Adımlar" paneli düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Kent Konseyi tarafından "Kadın ve Çocuk Dostu Şehirler İçin Yeni Adımlar" paneli gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi Konferans Salonu'ndaki panelin açılış konuşmasını Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ gerçekleştirdi.

Panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. Derya Evgin üstlenirken, konuşmacılar arasında Prof. Dr. Zübeyde Özlem Parlak Biçer, Doç. Dr. Zeliha Nilüfer Nahya, Türk Kadınlar Birliği Başkanı Ayşe Uzunlu ve Kayseri Barosu Kadın Komisyonu Üyesi Av. Damla Olcar yer aldı.

Programda, kadın ve çocuk dostu şehirlerin inşası için fırsat eşitliği, haklar ve kent planlamasına yönelik bilimsel ve pratik çözümler ele alındı.

Kadın girişimciliğini destekleyen projeler hakkında bilgiler paylaşılan etkinlikte, kurulan fırsat eşitliği farkındalık stantları ile katılımcılara kadın ve çocuk hakları konusunda bilgilendirici materyaller de sunuldu.

Panele, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ve daire başkanları da katıldı.