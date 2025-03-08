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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 14:42 Güncelleme: 08.03.2025 - 14:42
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:RHGEnertürk Enerji

        Hakemler: Ali Şansalan, Esat Sancaktar, Suat Güz

        Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Kolovetsios, Attamah, Carole, Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso, Bourabia, Mane, Nazon

        RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Crespo, Yusuf Sarı, Deniz Türüç, Kemen, Figueiredo, Piatek

        Gol: Dk. 44 Mane (Bellona Kayserispor)

        Sarı kartlar: Dk. 11 Ba, Dk. 38 Kemen (RAMS Başakşehir), Dk. 38 Bourabia, Dk. 39 Kartal Kayra Yılmaz (Bellona Kayserispor)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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