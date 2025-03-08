Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Ali Şansalan, Esat Sancaktar, Suat Güz
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Kolovetsios, Attamah, Carole, Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso, Bourabia, Mane, Nazon
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Crespo, Yusuf Sarı, Deniz Türüç, Kemen, Figueiredo, Piatek
Gol: Dk. 44 Mane (Bellona Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Ba, Dk. 38 Kemen (RAMS Başakşehir), Dk. 38 Bourabia, Dk. 39 Kartal Kayra Yılmaz (Bellona Kayserispor)
KAYSERİ
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