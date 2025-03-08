Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Ali Şansalan, Esat Sancaktar, Suat Güz
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, (Dk. 81 Ackah) Kolovetsios, Attamah, Carole, Karimi, Kartal Kayra Yılmaz,(Dk. 81 Hasan Ali Kaldırım) Cardoso, Bourabia, (Dk. 71 Hosseını) Mane, Nazon (Dk. 59 Bahoken)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, (Dk. 59 Hamza Güreler) Opoku, Lima, (Dk. 59 Keny) Crespo, (Dk. 75 Berat Özdemir) Yusuf Sarı, (Dk. 68 Ömer Faruk Beyaz) Deniz Türüç, Kemen, Figueiredo, Piatek
Goller: Dk. 44 Mane Dk. 67 Bahoken, Dk. 72 Cardoso ( Bellona Kayserispor) Dk. 88 Keny (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 11 Ba, Dk. 38 Kemen (RAMS Başakşehir), Dk. 38 Bourabia, Dk. 39 Kartal Kayra Yılmaz (Bellona Kayserispor)
KAYSERİ
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