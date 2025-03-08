Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ düştü

Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre çığ altında kalan kimsenin olmadığı değerlendiriliyor.

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