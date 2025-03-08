Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ düştü
Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışındaki alana çığ düştü.
Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışındaki alana çığ düştü.
Ottoman bölgesinde pist dışında kayak yapan 2 kişinin kar kültesini hareketlendirmesi sonucu çığ oluştu.
İlk belirlemelere göre çığ altında kalan kimsenin olmadığı değerlendiriliyor.
Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.
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