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        Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ düştü

        Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışındaki alana çığ düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 16:00 Güncelleme: 08.03.2025 - 16:00
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        Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ düştü
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        Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışındaki alana çığ düştü.

        Ottoman bölgesinde pist dışında kayak yapan 2 kişinin kar kültesini hareketlendirmesi sonucu çığ oluştu.

        İlk belirlemelere göre çığ altında kalan kimsenin olmadığı değerlendiriliyor.

        Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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