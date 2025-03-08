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        Kayserispor-Başakşehir maçının ardından

        Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi, Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir'i 3-1 yendikleri maçla ilgili, "Düşme hattının bulunduğu sınır her geçen hafta daha yukarıya gidiyor. Bu galibiyetleri sürdürmemiz gerekiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 17:41 Güncelleme: 08.03.2025 - 17:41
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        Kayserispor-Başakşehir maçının ardından
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        Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi, Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir'i 3-1 yendikleri maçla ilgili, "Düşme hattının bulunduğu sınır her geçen hafta daha yukarıya gidiyor. Bu galibiyetleri sürdürmemiz gerekiyor." dedi.

        Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yurdemi, maça moralle başladıklarını söyledi.

        Galibiyetten dolayı mutlu oldukları aktaran Yurdemi, şunları kaydetti:

        "Başarılı bir takımla sahaya çıktık. Eksiğimiz, kart sınırında olan arkadaşlarımız vardı. Geçen haftalarda söylediğim gibi mücadele etmeyi bildik, kazandık. Bugün farklı kazandık, 1 gol yedik. Bizim için telafisi mümkün olmayan bir gol değildi, skor olarak baktığınızda. 3-1 iyi bir sonuç oldu. Ligdeki yerimizi yükseltme noktasında iyi bir yere getirdi. Rakiplerimiz de bu hafta puan aldı, talihsizliğimiz o oldu. Düşme hattının bulunduğu sınır her geçen hafta daha yukarıya gidiyor. Bu galibiyetleri sürdürmemiz gerekiyor. Biz görevimizin başındayız. Taraftarımızı, halkımızı buraya davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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