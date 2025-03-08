İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Kayseri'de partililere seslendi:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçim çalışmaları kapsamında Kayseri'de partililerle buluştu.

İmamoğlu, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, sadece seçimi değil, milletçe birliği ve kardeşliği kazanmanın peşinde olduklarını söyledi.

Çok partili hayata ve demokrasiye geçişte, hukuk devleti, laiklik ve sosyal devlet yolunda atılan adımların hepsinde CHP'nin gücü ve iradesi olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Partimizin cumhurbaşkanı adayını böyle bir atmosferde hep birlikte belirliyoruz. 23 Mart'ta CHP tek yürek halinde iradesini ortaya koyduğunda Türkiye'de siyaset yeniden şekillenmeye başlayacak." diye konuştu.

Türkiye'nin, adaletin, eşitliğin ve kardeşliğin gücüyle büyüyüp zenginleşeceğini dile getiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Ben bu onurlu mücadelenin en çalışkan neferi olma iddiasıyla partimizin ve milletimizin cumhurbaşkanı adayı olmaya talibim. Kayseri'deyim, Anadolu'nun göbeğindeyim ve size kendimi emanet etmeye geldim. Hep beraber 23 Mart'ta bütün CHP'liler her koşulda ve şartta koşa koşa ön seçimde sandığa gidip oy kullanacak mıyız? Hep birlikte ayağa kalkacak mıyız? İktidar olacak mıyız? Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak, Türkiye kazanacak."