Erciyes'te, Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası yapıldı

Erciyes Kayak Merkezi, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hisarcık Kapı'da düzenlenen şampiyonada, Kastamonu ve Erzurum kızağı kategorilerinde yapılan yarışlara 8 ilden 52 sporcu katıldı.

Büyükler, gençler, yıldızlar ve miniklerde mücadele eden sporcular, 100 metrelik pisti geleneksel kızaklarla en kısa sürede tamamlamak için yarıştı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları, düzenlenen törenle, Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Geleneksel Kızak Asbaşkanı Salih Baran Uzuncan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu tarafından verildi.

Törenin ardından Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Genel Sekreteri Volkan Yeşilkaya, organizasyonun gerçekleşmesinde katkı ve desteklerinden dolayı Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Elcuman'a teşekkür plaketi takdim etti.